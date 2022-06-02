Кроме того, захватчики перешли к обороне на неподготовленном рубеже Давыдов Брод – Белогорка – Андреевка. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге по оперативной ситуации на фронте.

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В том же районе боевых действий россияне используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать украинской разведке, и проводят работу по совершенствованию инженерного оборудования своих позиций.