Відповідну заяву радник Андрія Єрмака розповів ввечері 2 травня. Тобто на 99 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Херсонщині ворог хотів наступати, та ЗСУ зашкодили

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ворог щодня втрачає в Україні в середньому 300 – 350 окупантів. У Росії погане медичне забезпечення, тому на фронтах вбитих росіян більше, ніж поранених.

Зокрема на Херсонщині, як і в інших районах, ворог вимагає від солдатів перемог. Саме тому наші військові впіймали росіян перед наступом, коли ворог перебував у найбільш вразливому становищі.

"Наші влупили на 3 напрямках – три переправи організували. Обидві були успішні, хоч не без втрат", – повідомив Арестович.

Додав також, що наші війська переправилися через річку Інгулець, закріпилися та створили плацдарм. Після того російське командування перекинуло туди свої частини, які пішли в атаку із завданням ліквідувати плацдарм.

Так ось, при спробі противником вибивати наші війська, там розгромили сьогодні (мовиться про 2 травня – 24 канал) російську батальйонно-тактичну групу, мотострільців. У нуль практично,

– пояснив Арестович.

Додав також, що окупанти втратили:

кілька десятків одиниць техніки;

і не менше, я думаю, пари сотень убитими тільки.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

1 червня у Міноборони Україні розповіли, що наші бійці на Херсонщині визволили від росіян низку населених пунктів. Відповідну інформацію повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Він не назвав населені пункти, проте пообіцяв їх назвати тоді, коли прийде час.

Натомість на тимчасово окупованій території області росіяни заблокували українських операторів й інтернет. Окрім того, вороги обмежують пересування людей, проводять фільтраційні заходи та поглиблюють гуманітарну кризу.

Окрім того, російські окупанти на Херсонщині наймаються збирати полуницю. За 50 гривень за годину вороги збирають полуницю в українців на полях. Окупанти самі пропонують свої послуги, адже через брак логістичного забезпечення вони намагаються хоч якось прогодуватись.

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