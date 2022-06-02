Відповідну заяву радник Андрія Єрмака розповів ввечері 2 травня. Тобто на 99 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Херсонщині ворог хотів наступати, та ЗСУ зашкодили

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ворог щодня втрачає в Україні в середньому 300 – 350 окупантів. У Росії погане медичне забезпечення, тому на фронтах вбитих росіян більше, ніж поранених.

Зокрема на Херсонщині, як і в інших районах, ворог вимагає від солдатів перемог. Саме тому наші військові впіймали росіян перед наступом, коли ворог перебував у найбільш вразливому становищі.

"Наші влупили на 3 напрямках – три переправи організували. Обидві були успішні, хоч не без втрат", – повідомив Арестович.

Додав також, що наші війська переправилися через річку Інгулець, закріпилися та створили плацдарм. Після того російське командування перекинуло туди свої частини, які пішли в атаку із завданням ліквідувати плацдарм.

Так ось, при спробі противником вибивати наші війська, там розгромили сьогодні (мовиться про 2 травня – 24 канал) російську батальйонно-тактичну групу, мотострільців. У нуль практично,
– пояснив Арестович.

Додав також, що окупанти втратили:

  • кілька десятків одиниць техніки;
  • і не менше, я думаю, пари сотень убитими тільки.

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