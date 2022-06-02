За свої послуги пропонують за 50 гривень за годину. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Увага На Херсонщині окупанти почали відпускати старших офіцерів в неофіційні відпустки

Окупанти не бачать іншого виходу: логістично їх "кинули"

Тому військові "другої армії світу" намагаються прогодувати себе самі.

На Херсонщині окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю,

– йдеться у повідомленні.

Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією. Місцеві кажуть, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", – додали в ОК "Південь".

Не усе так позитивно: окупація вплине на урожай

У Мелітополі росіяни намагаються вивезти урожай черешні до Криму, щоб продати та наживатись.

Крім того, експерти кажуть, що тимчасова окупація південних територій вплине урожай черешні в Україні. Зокрема, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що цього року аграрії недоотримають 50% урожаю черешні, отож покриватимуть цю потребу коштом імпорту.

Яка ситуація на окупованих територіях Півня

У Мелітополі росіяни глушать український мобільний зв'язок та підключають своїх операторів. Так вони хочуть позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

Втім, у місті супротив здійснюють партизани. Нещодавно пролунав вибух біля будинку, де живе місцевий гауляйтер Євген Балицький. Можливо, постраждала його племінниця.

Місцеві жителі постійно нагадують росіянам, що Мелітополь – це Україна. Так, нещодавно українці вийшли на мітинг під національними прапорами.

Окупанти влаштували бізнес на черешні з Мелітополя: дивіться відео