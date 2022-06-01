Согласно информации, на временно занятых территориях российские кафиры принимают все необходимые для них меры, чтобы ограничить права и свободы граждан Украины.

Важно Россияне установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб

Известно, что они ограничивают их передвижение, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис. Кроме того, российские военные прибегают к грабежам мирных жителей.

В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода,

– сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Также почти на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия", - добавили в Генштабе.

Какая ситуация в Херсоне: последние новости

У Вооруженных Сил Украины есть определенные успехи на Херсонщине . Но не нужно говорить о масштабном контрнаступлении. Ситуация до сих пор напряженная и непростая. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, на некоторых участках Херсона украинским военным удалось успешно контрнаступать.

Российские захватчики заставляют херсонцев "официально" переходить на русские рубли. Однако в реальности это не работает, даже кафиры сами рассчитываются гривнями, которые воруют у людей. Об этом рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", многие населенные пункты в Херсонской области в результате действий рашистов остались без газа, воды и света. Кроме того, люди очень нуждаются в медикаментах и гуманитарной помощи.

Украинские патриоты работают на временно оккупированных территориях. В Голой Пристане Херсонской области они сняли флаг России с флагштока.

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