Украинские граждане совсем не поддерживают российских оккупантов, нагло ворвавшихся на чужие территории. В Голой Пристане русские убийцы вывесили свой флаг на флагштоке. Но он долго не продержался.

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Неизвестные патриоты уже забрали триколор кафиров. А трос, с помощью которого поднимают флаг – перерезали.

В Голой Пристани сняли флаг кафиров с флагштока / Фото с телеграммы Андрея Цаплиенко

На временно оккупированных территориях украинцы сопротивляются оккупантам, как только могут. Недавно в Мелитополе, что в Запорожской области, граждане вышли на патриотический мирный митинг , где спели гимн. Накануне они развесили по городу листовки, где призывали всех небезразличных прийти и продемонстрировать захватчикам, что Мелитополь – это Украина. А кто-то – партизанит и охотится на местного гауляйтера.

Россияне ужасно относятся к людям на временно оккупированных территориях Херсона

Российские кафиры заблокировали все пути для выезда из временно оккупированных земель Херсонской области. Местным жителям не дают попасть на подконтрольные Украине территории. Все автомобили, на которых люди хотят уехать, тщательно осматривают и разворачивают назад.

Захватчики продолжают распространять свою пропаганду в Херсоне. Там они развесили ряд бессмысленных билбордов , на которых откровенно лгут, что город "исконно был территорией России". Официально неизвестно, на чьи средства установили эту рекламу. Но на ней можно найти надпись "Единая Россия" – провластная российская партия.

По данным Генерального штаба ВСУ, кафиры создают оборонные рубежи на Херсонщине и подтягивают туда резервы. Они даже завезли старые танки Т-62 и боевые машины пехоты БМП-2. Всего за последние дни туда "забросили" около 120 единиц техники.

Кафиры надеются навсегда остаться на Херсонщине. Но им это не удастся. На некоторых отрезках в Херсонской и Запорожье украинские военные в результате успешной контратаки уже продвинулись на 8-10 километров.

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