Сейчас на этом направлении фиксируют стягивание сил противника. События в южных областях подробно описали в оперативной сводке командования "Юг" в сутки.
Подробнее о событиях на Юге 29 мая: смотрите видео
Вооруженные Силы Украины 29 мая продолжали наступление на позиции россиян на Юге. Поэтому враг в течение суток там, прежде всего, был сосредоточен на усилении своей обороны.
Источник:Оперативное командование "Юг"
Сейчас на этом направлении фиксируют стягивание сил противника. События в южных областях подробно описали в оперативной сводке командования "Юг" в сутки.
Подробнее о событиях на Юге 29 мая: смотрите видео