Зараз на цьому напрямку фіксують стягування сил противника. Події в південних областях детально описали в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.
Детальніше про події на Півдні 29 травня: дивіться відео
Збройні Сили України 29 травня продовжували наступ на позиції росіян на Півдні. Тому ворог протягом доби там передусім був зосереджений на посиленні своєї оборони.
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Зараз на цьому напрямку фіксують стягування сил противника. Події в південних областях детально описали в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.
Детальніше про події на Півдні 29 травня: дивіться відео