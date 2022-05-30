Водночас загарбники продовжують випускати крилаті ракети по українських містах. На щастя, 2 з них вдалося знешкодити.

До теми Системи MLRS можуть кардинально змінити хід війни, – військовий експерт

Захисники знищили 5 БпЛА, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів окупантів

Російські окупанти 29 травня дещо знизили ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів. Однак вони продовжують зазнавати колосальних втрат на полі бою.

Зокрема, на Сумщині винищувачі Повітряних сил Збройних Сил України ліквідували 2 ворожі безпілотники. Водночас бійці підрозділів Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил знищили ще 3 БпЛА.

Окрім цього, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили 2 крилаті ракети окупантів на Східному напрямку. Своєю чергою, ударна авіація завдає повітряних ударів по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ворожу ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та особовий склад окупаційної російської армії.

Дивіться звернення представника командування Повітряних сил ЗСУ:

Цікаво Українські воїни "приземлили" ворожі безпілотники-камікадзе: промовисті фото

Загальні втрати Росії від початку війни

Загалом від початку повномасштабної війни українські захисники ліквідували 30,15 тисячі російських військових. Однак насправді реальні втрати загарбників можуть бути більшими, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями. Також наші воїни знищили дуже багато техніки загарбників, зокрема:

1338 танків;

3270 бойових броньованих машин;

631 артилерійську систему;

203 реактивні системи залпового вогню;

93 засоби протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптери;

504 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

116 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2240 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

Варто прочитати ЗСУ знищили десятки окупантів та їхній склад з боєприпасами на Сході

Останні новини з фронту: коротко

У зоні ООС російські загарбники йшли в наступ 14 разів. Проте українські захисники відбили ці атаки окупантів та вчергове завдали їм значних втрат. Зокрема, вони збили 2 ворожі ракети та безпілотники "Куб".

Водночас росіяни продовжують нещадно гатити по прикордонних районах Сумщини. 29 травня на території області зафіксували 30 вибухів. В оперативному командуванні "Північ" розповіли, що серед особового складу, на щастя, жертв та поранених не було.

Своєю чергою, на південь від Кривого Рогу наші воїни здійснили контрнаступ. Операція минула дуже успішно – захисники ліквідували понад 60 загарбників. Бійцям вдалося вибити їх із займаних позицій.

Варто подивитися – українські військові зі "Стугни" влучно підбили ворожу техніку: відео