Українські військові знищили склад з боєприпасами ворога

На своїй сторінці у фейсбуці вони розповіли про плідний день. 29 травня українська артилерія вдарила по скупченню живої сили окупантів та їхньої техніки. Також нашим військовим вдалося знищити склад з боєприпасами.

Зверніть увагу Штурм Сєвєродонецька та візит Зеленського на Харківщину: основне за 95 день війни

Загалом сьогодні у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували:

39 російських загарбників,

1 бойову машину піхоти,

1 бронетранспортер,

5 бойових броньованих машин,

2 артилерійські системи,

3 АТТ,

1 паливозаправник,

3 безпілотних літальних апарати.

Загальні втрати Росії у війні

За минулу добу загальні втрати Росії поповнилися 150 військовими, 8 танками, 12 ББМ, 3 артилерійськими системами, 1 безпілотником та 14 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн.

Так, з початку повномасштабного вторгнення до України країна-агресорка втратила вже близько 30 150 окупантів. Крім того, на брухт перетворилася шалена кількість ворожої техніки:

танків – 1 338 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць,

артилерійських систем – 631 одиниця,

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці,

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці,

літаків – 207 одиниць,

гелікоптерів – 174 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці,

крилатих ракет – 116 одиниць,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць,

спеціальної техніки – 48 одиниць.

Актуальна ситуація на Сході

Ситуація на Сході країни важка – там не припиняються бої. Росіяни не залишають намірів повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Зокрема, 29 травня ворог вів активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Він намагається оточити українські війська у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Загарбники використовують на Донбасі ледь не весь спектр озброєння – міномети, ствольну та реактивну артилерію, реактивні системи залпового вогню, армійську та оперативно-тактичну авіацію.

Крім того, окупанти планують вкотре спробувати форсувати Сіверський Донець. Для цього зараз вони намагаються поповнити запаси боєприпасів, палива та мастила.

Зверніть увагу – на території ОРДЛО назрівають бунти "мобілізованих", – Денісова: дивіться відео