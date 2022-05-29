Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами врага
На своей странице в фейсбуке они рассказали о плодотворном дне. 29 мая украинская артиллерия ударила по скоплению живой силы кафиров и их техники. Также нашим военным удалось уничтожить склад с боеприпасами.
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В целом сегодня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" ликвидировали:
- 39 российских захватчиков,
- 1 боевую машину пехоты,
- 1 бронетранспортер,
- 5 боевых бронированных машин,
- 2 артиллерийские системы,
- 3 АТТ,
- 1 топливозаправщик,
- 3 беспилотных летательных аппарата.
Общие потери России в войне
За прошедшие сутки общие потери России пополнились 150 военными, 8 танками, 12 ББМ, 3 артиллерийскими системами, 1 беспилотником и 14 единицами автомобильной техники и автоцистерн.
Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессорша потеряла уже около 30 150 кафиров . Кроме того, в металлолом превратилось безумное количество вражеской техники:
- танков – 1 338 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц,
- артиллерийских систем – 631 единица,
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы,
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы,
- самолетов – 207 единиц,
- вертолетов – 174 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы,
- крылатых ракет – 116 единиц,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 единиц,
- специальной техники – 48 единиц.
Актуальная ситуация на Востоке
- Ситуация на Востоке страны тяжелая – там не прекращаются бои. Россияне не оставляют намерений полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
- В частности, 29 мая враг вел активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Он пытается оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.
- Захватчики используют на Донбассе едва ли не весь спектр вооружения – минометы, ствольную и реактивную артиллерию, реактивные системы залпового огня, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.
- Кроме того, кафиры планируют еще раз попытаться форсировать Северский Донец. Для этого они пытаются пополнить запасы боеприпасов, топлива и масла.
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