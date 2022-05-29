Также целью врага остается блокировка морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. Об этом говорится в оперативном возведении Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 29 мая.

Читайте также Штурм Северодонецка и визит Зеленского в Харьковскую область: основное за 95 день войны

Ситуация на основных направлениях фронта

Северское направление

Россияне до сих пор удерживают у границы в Брянской и Курской областях подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск. Так они пытаются не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

Оккупанты не прекращают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей. В частности, под атаку попали Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.

Слобожанское направление

Захватчики продолжают сосредотачивать усилия на удержании ранее занятых позиций. В направлении Харькова они привлекли для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию, а также нанесли авиаудар по Прудянке.

Славянское направление

На Славянском направлении россияне предприняли безуспешную попытку штурма в направлении Пасека – Богородичное и отошли на занятые позиции. Кроме того, несколько раз происходили артиллерийские и минометные обстрелы районов Большой Камышевахи, Довгенького и Вернополья.

Кураховское направление

Активные боевые действия враг вел на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях . Главная его цель остается неизменной – оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка, а также заблокировать основные логистические пути.

В частности, на Кураховском направлении оккупанты производят огненное поражение вдоль линии столкновения. Для этого используются минометы, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, армейская и оперативно-тактическая авиации. Такими действиями они хотят истощить личный состав, а также разрушить фортификационные сооружения.

Северодонецкое направление

Также огненное влияние на украинские войска продолжают и на Северодонецком направлении . В ход идет ствольная и реактивная артиллерия, а кроме того, самолеты оперативно-тактической авиации нанесли авиаудар возле Устиновки. Россияне пытаются закрепиться на северо-восточных окраинах Северодонецка и вели штурмовые действия в направлении центра города.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении враг провел подготовку к штурмовым действиям и произвел обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах Камышевахи, Доломитного и Нью-Йорка. Берестово и Покровское страдали от авиаудара, а по Верхнекаменскому, Врубовке и Соледаре избивали ракетами.

Также захватчики пытаются пополнить запасы боеприпасов, топлива и смазки, чтобы еще раз попытаться форсировать Северский Донец.