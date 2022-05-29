Російські окупанти не припиняють наступальних дій та обстрілів українських територій. На лінії фронту тривають гарячі бої, воїни ЗСУ не дають ворогу просуватися, а не деяких напрямках йдуть в контрнаступ.

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Знищення безпілотників-камікадзе

Воїни протиповітряної оборони 25-ої повітрянодесантної Січеславської бригади змогли "приземлити" російські безпілотники-камікадзе. Кілька влучних пострілів зі стрілецької зброї – і ворог зазнав нових втрат у повітрі.

Фото знищених російських безпілотників-камікадзе:

Новини з фронту: коротко про останні події

У зоні ООС російські окупанти йшли в наступ 14 разів. Наші герої відбили атаки рашистів та завдали їм нових втрат. Також нашим героям вдалося збити 2 ворожі ракети та безпілотники "Куб".

Росіяни продовжують нещадно гатити по прикордонних районах Сумщини. Впродовж доби 29 травня на території області було зафіксовано аж 30 вибухів. Як повідомили в оперативному командуванні "Північ", серед особового складу жертв та поранених немає.

На південь від Кривого Рогу наші герої здійснили контрнаступ. Операція пройшла дуже успішно – понад 60 рашистів поповнили склад "хороших росіян", наші воїни вибили їх з займаних позицій.

Війна Росії проти України: головні новини

Європа не змогла дійти згоди щодо шостого пакета санкцій проти російських окупантів. Проблема полягає не лише в нафтовому ембарго, яке активно блокує Угорщина. Деякі країни хочуть дозволити росіянам купувати нерухомість в Європі.

Російські окупанти продовжують вивозити крадене в Україні зерно до Сирії. Супутники зафіксували прибуття російського вантажного судна в Латакію. За приблизною оцінкою, він може вмістити приблизно 30 тонн зерна. Відомо, що це вже його другий рейс з Криму до Сирії за останній місяць. Підрахунки кажуть, що російські окупанти вкрали в Україні вже 40 тисяч тонн зерна.

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