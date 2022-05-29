Российские оккупанты не прекращают наступательные действия и обстрелы украинских территорий. На линии фронта продолжаются горячие бои, воины ВСУ не дают врагу продвигаться, а на некоторых направлениях идут в контрнаступление.

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Уничтожение беспилотников-камикадзе

Воины противовоздушной обороны 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады смогли "приземлить" российские беспилотники-камикадзе. Несколько точных выстрелов из стрелкового оружия – и враг понес новые потери в воздухе.

Фото уничтоженных российских беспилотников-камикадзе:

Новости с фронта: коротко о последних событиях

В зоне ООС российские оккупанты шли в наступление 14 раз. Наши герои отразили атаки рашистов и нанесли им новые потери. Также нашим героям удалось сбить 2 вражеские ракеты и беспилотника "Куб".

Россияне продолжают беспощадно бить по приграничным районам Сумщины. В течение суток 29 мая на территории области было зафиксировано 30 взрывов. Как сообщили в оперативном командовании "Север", среди личного состава жертв и раненых нет.

К югу от Кривого Рога наши герои совершили контрнаступление. Операция прошла очень успешно – более 60 рашистов пополнили состав "хороших россиян", наши воины выбили их с занимаемых позиций.

Война России против Украины: главные новости

Европа не смогла прийти к согласию по поводу шестого пакета санкций против российских оккупантов. Проблема заключается не только в нефтяном эмбарго, активно блокированном Венгрией. Некоторые страны хотят разрешить россиянам покупать недвижимость в Европе.

Российские оккупанты продолжают вывозить краденое в Украине зерно в Сирию. Спутники зафиксировали прибытие российского грузового судна в Латакию. По приблизительной оценке он может вместить примерно 30 тонн зерна. Известно, что это его второй рейс из Крыма в Сирию за последний месяц. Подсчеты говорят, что российские оккупанты украли в Украине уже 40 тысяч тонн зерна.

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