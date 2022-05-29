Успешности сделки добавляет и то, что ликвидировали 63 россиян, пришедших в Украину с оружием. Об этом сообщил глава Криворожской гражданской администрации Александр Вилкул.
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Кроме живой силы, враг не досчитался и части технической оснастки. Наши защитники при контрнаступлении уничтожили 19 единиц вражеской техники. Среди нее были:
- современные танки Т-72;
- реактивная система залпового огня "Град";
- артиллерия;
- вертолеты;
- один самолет СУ-35/