Успішності операції додає і те, що ліквідували 63 росіян, які прийшли в Україну зі зброєю. Про це повідомив голова Криворізької цивільної адміністрації Олександр Вілкул.

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Окрім живої сили, ворог не дорахувався й частини технічного оснащення. Наші захисники під час контрнаступу знищили 19 одиниць ворожої техніки. Серед неї були: