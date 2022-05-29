Бойцы ВСУ продолжают бороться с оккупантами в Донецком и Луганском направлениях. В Группировке Объединенных сил рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 29 мая.

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Россияне продолжают обстреливать украинские города

Вдоль всей полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем. Кроме этого, они наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, в частности мирным жилым кварталам.

Оккупанты 29 мая обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушив и повредив 62 гражданских объекта:

59 жилых домов,

электроподстанцию,

дом культуры.

В результате вражеских обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере 3 гражданских, а еще 2 – получили ранения. Данные по остальным районам пока уточняются.

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Украинские бойцы уничтожили вражеские вертолет, БМП и другую технику

Украинские защитники и защитницы за сутки отразили 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои. Наши бойцы продолжают наносить захватчикам урон в живой силе и технике. В частности, 29 мая они уничтожили:

2 артиллерийские системы;

11 единиц боевой бронированной техники;

10 вражеских автомобилей.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатых ракеты Х-59МК и 3 высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

Всего за эту неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 76 вражеских атак. Также они уничтожили:

22 танка,

1 единицу специальной техники,

17 артиллерийских систем,

67 единиц боевой бронированной техники,

1 специальный бронированный автомобиль;

28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом).

Также подразделения ПВО сбили вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотников кафиров.

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Общие потери России с начала войны

Украинские защитники уже 95 дней мужественно сражаются с российскими оккупантами. Всего с начала полномасштабной войны они ликвидировали 30,15 тысяч вражеских военных.

Однако это лишь приблизительные подсчеты, ведь на самом деле реальные потери россиян могут быть больше. Также ВСУ уже уничтожили уйму техники захватчиков:

1338 танков;

3270 боевых бронированных машин;

631 артиллерийскую систему;

203 реактивные системы залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолета;

504 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2240 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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