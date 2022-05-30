В то же время, захватчики продолжают выпускать крылатые ракеты по украинским городам. К счастью, 2 из них удалось обезвредить.

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Защитники уничтожили 5 БПЛА, ротно-тактическую группу и склад боеприпасов оккупантов

Российские оккупанты 29 мая несколько снизили ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ. Однако они продолжают нести колоссальные потери на поле боя.

В частности, в Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали 2 вражеских беспилотника. В то же время бойцы подразделений Сухопутных войск группировки Объединенных сил уничтожили еще 3 БПЛА.

Кроме этого, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили две крылатые ракеты оккупантов на Восточном направлении. В свою очередь ударная авиация наносит воздушные удары по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают вражескую ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и личный состав оккупационной российской армии.

Смотрите обращение представителя командования Воздушных сил ВСУ:

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Общие потери России с начала войны

Всего с начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали 30,15 тысяч российских военных. Однако на самом деле реальные потери захватчиков могут быть больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями. Также наши воины уничтожили большое количество техники захватчиков, в частности:

1338 танков;

3270 боевых бронированных машин;

631 артиллерийскую систему;

203 реактивные системы залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолета;

504 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2240 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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Последние новости с фронта: коротко

В зоне ООС российские захватчики шли в наступление 14 раз. Однако украинские защитники отбили эти атаки оккупантов и в очередной раз нанесли им значительные потери. В частности, они сбили 2 вражеские ракеты и беспилотник "Куб".

В то же время россияне продолжают беспощадно бить по приграничным районам Сумской области. 29 мая на территории области зафиксировано 30 взрывов. В оперативном командовании "Север" рассказали, что среди личного состава, к счастью, жертв и раненых не было.

В свою очередь, к югу от Кривого Рога наши воины осуществили контрнаступление. Операция прошла очень успешно – защитники ликвидировали более 60 захватчиков. Бойцам удалось выбить их с занимаемых позиций.

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