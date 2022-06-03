Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

До теми ЗСУ знищили російську БТГ на Херсонщині під нуль, ліквідували сотні окупантів, – Арестович

Окупанти грабують магазини та заводи

За його словами, у Херсоні 2 червня окупанти розграбували "Епіцентр". Вони вантажівками вивозили всі товари в сторону анексованого Криму.

"Що від них можна було очікувати, якщо вони грабують навіть фермерів та аграрні корпорації, які евакуювалися з міста", – каже Молчанов.

Росіяни показово "мінують" греблю, бо очікують наступ ЗСУ

Активіст розповів, що росіяни роблять вигляд, що мінують цілу греблю Каховської ГЕС.

Такі дії загарбників створили паніку в Новій Каховці, адже у разі вибуху на ГЕС мешканців накриє хвиля висотою 16 метрів. Але якби окупанти це дійсно робили, то не так відкрито,

пояснює він.

На думку Молчанова, побоюючись наступу ЗСУ, російські військові обмежаться мінуванням лише частини греблі, щоб її не могла перетнути наша техніка.

"Але тут не треба панікувати, бо такі дії можуть зашкодити самим окупантам, бо на лівом березі та в Новій Каховці є їхні підрозділи та штаби. Для них це буде більша катастрофа, ніж для ЗСУ", – додав він.

Активіст також зазначив, що українські війська на Херсонщині стоять на тих позиціях, звідки нещодавно вибили окупантів.

До слова, Росіяни намагаються опиратися контрнаступу ЗСУ. З цією метою російські спецпідрозділи підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що на Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Відео до теми – карта війни за 3 червня: де зараз найкривавіші бої