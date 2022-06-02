Деякими речами з благ цивілізації вони й користуватись не вміють, що свідчить про їхню відсталість. Про чергові крадіжки повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Росіяни грабують Херсонщину

За словами Кіма, є інформація, що російські загарбники розграбовують магазин "Епіцентр" у Херсоні. Регіон перебуває в тимчасовій окупації.

Грабують херсонський "Епіцентр" і вивозять награбоване в сторону Криму. Шкода, звісно, але це показник того, що скоро ми туди прийдемо. Тому, мабуть, крадуть там як в останній раз,

– підбадьорює Кім.

За його словами, Миколаївщину російські загарбники обстрілюють.

Мародерство росіян в Україні

Російську загарбники також крадуть в Україні зерно та інше продовольство. Помітили колони вантажівок на шляху до окупованого Криму. Водії зупинялись біля придорожніх кафе й розповідали, що вивозять награбоване на Півдні України зерно. В машинах переважають кримські номери та Краснодарського краю, близько 15% – із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

А з тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі надумали забирати урожай місцевої черешні. Місто називають "черешневою столицею України", а російські окупанти хочуть вивезти врожай ягоди, щоб самим продавати. При цьому фермерам пропонують бартер: вони нібито продадуть черешню, а їм дадуть якусь частину заробітку. Звісно, загарбникам ніхто не вірить.

Ще один прецедент стався також у Мелітополі. Там російські окупанти відкрили свій "супермаркет". Безліч товарів загарбники просто вкрали зі складу українського "АТБ" і тепер заробляють на їхньому продажі.

Мародерять росіяни і в Маріуполі. Вони розбирають там завали і що знайдуть вцілілого з майна людей, те беруть собі. Також грабують місцевий порт. Вони викрали 34 судна і назвали це так званою "націоналізацією". Вже почали змінювати назви суден та міняти прапори.

Кім про грабунки російських окупантів: дивіться відео