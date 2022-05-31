Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що черешня вже дозріла і частина врожаю готова до реалізації.

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Окупанти хочуть відібрати врожай у місцевих фермерів

Міський голова наголосив: в окупантів на ягоди вже є свої плани. Вони хочуть відібрати врожай у фермерів і продавати самостійно.

До початку реалізації, за декілька днів, рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її у великих об'ємах і запропонували їм таку співпрацю, що вони забирають всю черешню під реалізацію, а коли реалізують – передадуть якісь кошти,

– сказав Федоров.

Жодних причин довіряти окупантам у місцевого населення немає, отож фермери бояться, що грошей ніяких не отримають. У вирощення врожаю, зокрема догляд, вони вклали кошти, а тепер можуть залишитись без нічого.

Зверніть увагу! Грабують окупанти і захоплений та фактично зруйнований ними Маріуполь. З порту міста в Ростов-на-Дону вирушило перше судно, завантажене українським металом.

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Тимчасова окупація вплине на врожай черешні

Тим часом експерти кажуть, що тимчасова окупація південних територій вплине урожай черешні в Україні. Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила "РБК-Україні", що цього року недоотримають 50% урожаю черешні, отож покриватимуть цю потребу за рахунок імпорту.

Мелітополь – під російською окупацією: що відбувається у місті

У Мелітополі росіяни глушать український мобільний зв'язок та підключають своїх операторів. Так вони хочуть позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

Активно діють у місті партизани. Нещодавно пролунав вибух біля будинку, де живе місцевий гауляйтер Євген Балицький. Можливо, постраждала його племінниця.

Постійно нагадують російській навалі, що Мелітополь – це Україна і місцеві жителі. Так нещодавно українці вийшли на мітинг під національними стягами.

Дивіться відео про те, як партизани діють в Мелітополі: