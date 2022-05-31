Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что черешня уже созрела и часть урожая готова к реализации.

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Оккупанты хотят отобрать урожай у местных фермеров

Городской голова подчеркнул: у кафиров на ягоды уже есть свои планы. Они хотят отнять урожай у фермеров и продавать самостоятельно.

До начала реализации, через несколько дней, рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах и предложили им такое сотрудничество, что они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют – передадут какие-то средства,

– сказал Федоров.

Никаких причин доверять оккупантам у местного населения нет, так что фермеры боятся, что денег никаких не получат. В выращивание урожая, в частности, уход, они вложили средства, а теперь могут остаться без ничего.

Обратите внимание! Грабят кафиры и захваченный и фактически разрушенный ими Мариуполь. Из порта города в Ростов-на-Дону отправилось первое судно, загруженное украинским металлом.

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Временная оккупация повлияет на урожай черешни

Между тем, эксперты говорят, что временная оккупация южных территорий повлияет на урожай черешни в Украине. Аналитикиня Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила "РБК-Украине" , что в этом году недополучат 50% урожая черешни, так что будут покрывать эту потребность за счет импорта.

Мелитополь – под российской оккупацией: что происходит в городе

В Мелитополе россияне глушат украинскую мобильную связь и подключают своих операторов. Так они хотят избавить людей от возможности получать правдивую информацию.

Активно действуют в городе партизаны. Недавно раздался взрыв у дома, где живет местный гауляйтер Евгений Балицкий. Возможно, пострадала его племянница.

Постоянно напоминают российскому нашествию, что Мелитополь – это Украина и местные жители. Так недавно украинцы вышли на митинг под национальными флагами.

Смотрите видео о том, как партизаны действуют в Мелитополе: