Сержант Кузнецов Антон из воинской части 21005 (74 омсбр) сейчас находится в городе Юрга Кемеровской области. Кроме собственных фото и командировочного удостоверения на полигон для восстановления боеспособности он загрузил еще один интересный документ.
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Оккупант не хочет больше воевать
Оккупант, которому удалось выжить на Черниговщине, написал рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации", то есть в войне России против Украины. Об этом свидетельствует соответствующий документ, который он сфотографировал на украденный в украинки телефон.
Адский концерт Кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления. Передать привет орку можно по телефону +7 952 166 36 63
– написали в Страткоме ВСУ.
Фото, которые оккупант сделал на украденный у девушки телефон:
Мародерство и наглость оккупантов не имеют границ
- За три месяца полномасштабной войны российские захватчики уже отправили в Россию 58 тонн ворованного у украинцев имущества.
- Когда оккупанты еще находились на Киевщине, то массово грабили там дома мирных людей. Они увозили машины, драгоценности, технику. Но интересно, что некоторые привычные для украинцев вещи оккупанты, вероятно, видели впервые. К примеру, они воровали электрические чайники без подставок.
- А один из оккупантов, укравший игровую консоль Play Station 4 у мариупольца, теперь требует у него пароль к аккаунту. Конечно, он ему отказал. Но оккупант не оставлял попыток выпросить пароль. Мужчина не отписывал мародеру, поэтому тот цинично написал: "Ау, ты ответишь или умер?".
- В марте и апреле жители Беларуси начали массово фиксировать, как российские военные гоняют по городу на украденных у мирных украинцев машинах.
- Также россияне на уровне страны вывозят с временно оккупированных территорий зерно, металл, медицинскую и фермерскую технику и даже уцелевшие автобусы и троллейбусы. Кроме этого, россияне уже присвоили себе 34 судна, которые стоят во временно захваченных оккупантами портах.
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