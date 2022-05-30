Об этом в своем инстаграмме рассказал сам обладатель игровой консоли Александр. Он опубликовал скриншот, в котором можно увидеть, как кафиров просит от него пароль.

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Без пароля из консоли мало выгоды

Российский захватчик подчеркивает, что ему нужен доступ к скрытым играм. Он просит у настоящего владельца приставки пароль от аккаунта. Сам Александр, конечно, отказал военному. Более того, он пока не оставляет попыток определить, где именно находится мародер.

Справедливости ради заметим, что это не самая бессмысленная кража кафиров. Если, конечно, не учитывать тот факт, что Sony прекратила в России работу своего фирменного магазина игр и других сервисов.

Вот советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов поделился потрясающими фактами. Оказывается, в Киевской области российские военные воровали электрические чайники . Казалось бы, ничего экстраординарного, но нет. Они покидали станции с питанием. Следует признать, что в этом случае оккупанты достигли апогея своей тупости.

Что же касается самой ситуации в Мариуполе, то она с каждым днем становится все более напряженной. Оставшиеся в городе жители сталкиваются с дефицитом продовольствия, отсутствием нормального водоснабжения и перебоями в работе другой критической инфраструктуры. Более того, они продолжают видеть все ужасы, которые принесли с собой русские войска.

Супермаркет превратили в свалку трупов

Как рассказал советник мэра Мариуполя, супермаркет "Искренний кум" стал настоящей трупповалкой . Туда привозят тела погибших. Некоторые из них были вымыты из могил у домов после попытки возобновить водоснабжение в городе. И самое страшное, что людей кафиры сбрасывают на кучу так, будто имеют дело с мусором.

Что касается самого мусора, то с ним в городе все тоже очень плохо. Оно лежит посреди города огромными грудами. Не исключают, что мариупольцам со временем станет грозить чума. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко , ситуация в городе обостряется. А способствуют этому нерабочая канализация, отсутствие вывоза мусора и повышение температуры.

Кстати, с водоснабжением в Мариуполе серьезные проблемы . Так что кафиры не придумали ничего лучше, чем установить мобильные душевые палатки. Как отметил Петр Андрющенко, захватчики планируют сделать город наиболее мобильным при России. Раньше ведь здесь работали еще и мобильные крематории, а теперь еще и мобильные зомбимобили.

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