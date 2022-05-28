Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что российские захватчики наконец-то поняли, что с водоснабжением в город у них ничего не получится.

Читайте также Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Мариуполь становится мобильным городом при России

В результате нескольких месяцев атаки по Мариуполю разрушены не только дома жильцов. Оккупанты еще и уничтожили критическую инфраструктуру города. А поскольку ровными руками захватчики не обладают, восстановить все то, что они уничтожили, им не удалось.

Так что не пришло ничего лучшего по мнению "местной власти", чем воспользоваться временными решениями. На помощь им пришли мобильные душевые палатки. Их начали устанавливать по всему городу.

Отметим, что еще месяц назад в Мариуполь российские военные привозили мобильный крематорий. И делали они это для того, чтобы замести следы военных преступлений. Теперь же "мобильностью" другого формата могут воспользоваться те, кому приходится сидеть неделями по подвалам.

Мариуполь становится самым мобильным городом при России: мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность России – уничтожение и мародерство,

– подчеркнул Андрющенко.

К теме Фактическая аннексия началась: оккупанты в Мариуполе начали раздавать российские паспорта

Оккупанты устраивают мариупольцам квест на выживание

И хотя город больше не обстреливают, жизнь в нем все равно напоминает ад. Мы молчим о том количестве разрушений и трупов, которые до сих пор извлекают из-под завалов. Сложная жизнь для тех, кто остался в городе.

Как отмечает Петр Андрющенко, с продуктами в городе затруднения. Поэтому необходимо сначала выстоять очередь, чтобы получить питьевую воду. С централизованным снабжением серьезные проблемы. После этого необходимо пойти за "гуманитарной помощью". Не одежда, а еда.

С "гуманитарной помощью", к слову, не всё так однозначно. В Минобороны отметили, что ее иногда не раздают, а продают в магазинах. И делается это с подачи "местных властей". А еще иногда продукты можно получить от продавцов, приезжающих как с временно оккупированных территорий Донецкой области, так и из России. Их горожане выменивают на оставшиеся у них ценные вещи.

Получить воду и продукты – одна часть квеста. Теперь нужно еще приготовить себе еду. Это, отмечает Андрющенко, приходится делать под открытым небом. Там горожане разжигают костры и пытаются хоть как-то прокормить себя и близких.

Между тем для восхищения глаза оккупанты устраивают ребятишкам из Мариуполя праздники на костях. Туда приглашают причудливых аниматоров в костюмах героев, которых точно запретили бы в России. Более того, один из них еще и демонстрировал перед детьми Гитлеровское поздравление. Нацисты привезли нацистов, чтобы сражаться с нацизмом? Извините, мы сами не можем понять, что происходит.

Тем временем в Крым херсонские предатели вывозят продукты: смотрите видео