В Мариуполе резиновую помощь продают в магазинах

Впрочем, как стало известно, даже здесь не обошлось без циничности. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык заявил, что потом ее продают в магазинах.

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Да, захватчики не прекращают тактику террора против гражданского населения, в частности, в заблокированном Мариуполе.

Как подчеркнул спикер Минобороны, из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Очевидно, что местное население выражает недовольство. Впрочем, это лишь подталкивает оккупационные власти к совершению коррумпированных действий. В частности, речь идет о продаже гуманитарной помощи.

Часть продуктов питания, завозимых так называемым гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов,

– подчеркнул он.

В Мариуполе оккупанты ввели "пропуска на передвижение"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские кафиры ввели жесткий пропускной режим во временно оккупированном Мариуполе. Они установили так называемые "пропуска на передвижение".