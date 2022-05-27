В Мариуполе резиновую помощь продают в магазинах
Впрочем, как стало известно, даже здесь не обошлось без циничности. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык заявил, что потом ее продают в магазинах.
Главное Война может продолжаться до зимы, удар по казармам на Днепропетровщине: основное за 93 день войны
Да, захватчики не прекращают тактику террора против гражданского населения, в частности, в заблокированном Мариуполе.
Как подчеркнул спикер Минобороны, из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Очевидно, что местное население выражает недовольство. Впрочем, это лишь подталкивает оккупационные власти к совершению коррумпированных действий. В частности, речь идет о продаже гуманитарной помощи.
Часть продуктов питания, завозимых так называемым гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов,
– подчеркнул он.
В Мариуполе оккупанты ввели "пропуска на передвижение"
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские кафиры ввели жесткий пропускной режим во временно оккупированном Мариуполе. Они установили так называемые "пропуска на передвижение".
Существуют соответствующие листки с так называемыми правилами получения "пропуска на передвижение" или исключения, которые на самом деле не действуют. По информации, несмотря на написанные правила, без пропуска даже с регистрацией в Мариуполе въезжать не позволяют.
Кроме того, на самом листке написан комендантский час – с 21 часов вечера по 5 утра. Также враги прописали, какие им нужны документы для оформления "пропуска".
Оккупанты хотят полностью русифицировать обучение в захваченном Мариуполе
К сожалению, Мариуполь до сих пор находится в блокаде, и кажется, кафиры намерены задержаться там надолго. Что же Вооруженные Силы Украины будут вынуждены их разочаровать, ведь наши защитники будут освобождать все территории.
Так, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что кафиры планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение в школах , внедрив свои стандарты. Российские захватчики вынуждают школы перейти на российские программы. Хотят преподавать там всего три предмета : русский язык и литературу, историю России и математику.
Чтобы сообщить об этом, устроили "организационно-методическое собрание" учителей, принуждаемых к сотрудничеству. Отказывающиеся получают угрозы "фильтрационными лагерями" и ограничением "гуманитарной" помощи.
К теме – кафиры в Мариуполе ввели новую пропускную систему: смотрите видео