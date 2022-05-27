В Маріуполі гумдопомогу продають в магазинах
Втім, як стало відомо, навіть тут не обійшлося без цинічності. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім її продають в магазинах.
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Так, загарбники не припиняють тактику терору проти цивільного населення, зокрема, в заблокованому Маріуполі.
Як підкреслив речник Міноборони, через зруйновані об'єкти інфраструктури є критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Очевидно, що місцеве населення висловлює невдоволення. Втім, це лише підштовхує окупаційну владу до здійснення корумпованих дій. Зокрема, мовиться про продаж гуманітарної допомоги.
Частина продуктів харчування, які завозять так званим "гуманітарним вантажем" з території Росії, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів,
– наголосив він.
У Маріуполі окупанти запровадили "перепустки на пересування"
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти запровадили жорсткий пропускний режим у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони встановили так звані "перепустки на пересування".
Існують відповідні листки з так званими правилами отримання "перепустки на пересування" або винятки, які насправді – не діють. За інформацією, попри написані правила, без перепустки навіть з реєстрацією особи в Маріуполі в'їжджати не дозволяють.
Крім того, на самому листку написана комендантська година – з 21 години вечора по 5 ранку. Також вороги прописали, які їм потрібні документи для оформлення "перепустки".
Окупанти хочуть повністю русифікувати навчання в захопленому Маріуполі
На жаль, Маріуполь досі перебуває у блокаді й, здається, окупанти мають намір затриматися там надовго. Що ж, Збройні Сили України будуть змушені їх розчарувати, адже наші захисники звільнятимуть всі території.
Так, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання у школах, впровадивши свої стандарти. Російські загарбники змушують школи перейти на російські програми. Хочуть викладати там усього три предмети: російську мову та літературу, історію Росії та математику.
Щоб сповістити про це, влаштували "організаційно-методичне зібрання" вчителів, яких примушують до співпраці. Ті, хто відмовляється, отримують погрози "фільтраційними таборами" та обмеженням "гуманітарної" допомоги.
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