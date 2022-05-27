Однако сами горожане не соглашаются с тем, чтобы разбирать завалы и тела. Вместе с тем, жизнь мариупольцев, которые сейчас остались в городе, невыносима. Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Ужасы оккупированного Мариуполя
Он рассказал, как сейчас выглядит жизнь мариупольца.
- Это очереди за питьевой водой, затем очереди за "гуманитарной помощью".
- Или нужно найти что-то, что можно выменять на еду у торговцев, которые заезжают непосредственно из России или с временно оккупированных территорий Донецкой области.
- Затем попытки приготовить эту еду на улице.
Так проходит день за днем. Мы понимаем, что люди просто выживают. Назвать это жизнью невозможно,
– заявил Андрющенко.
Он также назвал это средневековьем, в котором оказался город, который еще три месяца назад был современным и европейским.
Как живет Мариуполь под оккупацией россиян
- Еще с начала полномасштабной войны россияне непрерывно бомбили Мариуполь. Только за три месяца войны российские военные убили не менее 22 тысяч мариупольцев .
- Вокруг Мариуполя расположено не менее трех мест массовых захоронений. Украинские защитники рассказывали, что там могут быть похоронены до 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют кадры со спутника.
- После эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе кафиры начали фактическую аннексию. Боевики раздают российские паспорта местному населению . Также войска агрессора продолжают депортировать украинцев. За сутки через "фильтрационные" лагеря проходит примерно 300 мариупольцев .
- Также известно, что оккупационные власти проводят мероприятия по пропаганде в городе. Российские кафиры даже решили завезти так называемую "гуманитарную помощь" с территории России. Однако даже здесь не обошлось без циничности. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык заявил, что потом ее продают в магазинах.
- Так что предполагают, что Россия не планирует развивать Мариуполь, как и временно оккупированный Крым. По всей вероятности, в планах Кремля сделать из Мариуполя военную базу .