Однако сами горожане не соглашаются с тем, чтобы разбирать завалы и тела. Вместе с тем, жизнь мариупольцев, которые сейчас остались в городе, невыносима. Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание Мариуполь превращают в гетто: россияне пытаются отправить мариупольцев из Херсона домой

Ужасы оккупированного Мариуполя

Он рассказал, как сейчас выглядит жизнь мариупольца.

Это очереди за питьевой водой, затем очереди за "гуманитарной помощью".

Или нужно найти что-то, что можно выменять на еду у торговцев, которые заезжают непосредственно из России или с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Затем попытки приготовить эту еду на улице.

Так проходит день за днем. Мы понимаем, что люди просто выживают. Назвать это жизнью невозможно,

– заявил Андрющенко.

Он также назвал это средневековьем, в котором оказался город, который еще три месяца назад был современным и европейским.

Справка. Еще примерно 150 – 170 тысяч человек остаются в заблокированном городе. Из-за отсутствия воды и санитарии, по прогнозам ВОЗ, возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.

Как живет Мариуполь под оккупацией россиян

Еще с начала полномасштабной войны россияне непрерывно бомбили Мариуполь. Только за три месяца войны российские военные убили не менее 22 тысяч мариупольцев .

Вокруг Мариуполя расположено не менее трех мест массовых захоронений. Украинские защитники рассказывали, что там могут быть похоронены до 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют кадры со спутника.

После эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе кафиры начали фактическую аннексию. Боевики раздают российские паспорта местному населению . Также войска агрессора продолжают депортировать украинцев. За сутки через "фильтрационные" лагеря проходит примерно 300 мариупольцев .

Также известно, что оккупационные власти проводят мероприятия по пропаганде в городе. Российские кафиры даже решили завезти так называемую "гуманитарную помощь" с территории России. Однако даже здесь не обошлось без циничности. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык заявил, что потом ее продают в магазинах.

Так что предполагают, что Россия не планирует развивать Мариуполь, как и временно оккупированный Крым. По всей вероятности, в планах Кремля сделать из Мариуполя военную базу .

Ранее – в Мариуполе рашисты возили по городу "зомбиТВ" и показывали пропаганду: смотрите видео