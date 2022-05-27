Цель кафиров – непонятная
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что так называемые оккупационные власти в Херсоне вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой в разрушенный город.
Кстати Над Азовским морем развевается последний военный флаг Украины в Мариуполе
Оккупанты устанавливают, где проживают мариупольцы, выехавшие из блокадного города и планируют возвращать их автобусами.
Устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения. Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой,
– написал советник Вадима Бойченко.
Андрющенко призвал людей, чтобы те сообщали родным и близким, нашедшим временное укрытие в Херсоне, об опасности.
"Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы", - отметил он.
Советник мэра Мариуполя заявил, что пока причина и цель таких действий российских оккупантов непонятны.
Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращения Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным,
– резюмировал он.
Что российские кафиры делают в Мариуполе
- С начала полномасштабной войны вооруженные силы России бомбили Мариуполь, нанося крайне тяжелые удары по городу. За три месяца войны российские военные убили не менее 22 тысяч мариупольцев .
- Еще около 150 – 170 тысяч человек остаются в блокадном городе, где из-за отсутствия воды, по прогнозам ВОЗ, возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.
- Вокруг Мариуполя, как свидетельствуют кадры спутника, расположены не менее трех мест массовых захоронений. Украинские защитники рассказывали, что там могут быть похоронены до 10 тысяч человек.
- Украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить свою жизнь. 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских военных .
- В Мариуполе оккупанты приступили к фактической аннексии, ведь раздают российские паспорта местному населению . Также войска агрессора продолжают депортировать украинцев. За сутки через фильтрационные лагеря прошло более 300 мариупольцев .
- Оккупационные власти проводят мероприятия по пропаганде в Мариуполе и даже продлили учебный процесс до 1 сентября . Основная цель такого шага от захватчиков – подготовка к учебному году по российской программе.
- Россия не планирует развивать Мариуполь, как и временно оккупированный Крым. По всей вероятности, в планах Кремля сделать из Мариуполя военную базу .