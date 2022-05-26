Российские кафиры планируют открыть 9 школ

О циничных планах российских оккупантов сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

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Андрющенко рассказал, что основная цель такого шага от оккупантов – подготовка к учебному году по российской программе.

Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском,

– написал он в социальных сетях.

Также, по словам советника Вадима Бойченко, российские кафиры планируют открыть 9 школ в разрушенном Мариуполе. Но россиянам не удается найти учителей, готовых учить детей.

"Однако сейчас удалось убедить найти всего 53 учителей. По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", - резюмировал Андрющенко.

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