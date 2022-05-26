Российские кафиры планируют открыть 9 школ
О циничных планах российских оккупантов сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября.
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Андрющенко рассказал, что основная цель такого шага от оккупантов – подготовка к учебному году по российской программе.
Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском,
– написал он в социальных сетях.
Также, по словам советника Вадима Бойченко, российские кафиры планируют открыть 9 школ в разрушенном Мариуполе. Но россиянам не удается найти учителей, готовых учить детей.
"Однако сейчас удалось убедить найти всего 53 учителей. По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", - резюмировал Андрющенко.
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Какая ситуация в Мариуполе
- Вооруженные силы России почти три месяца уничтожали Мариуполь, где отсутствуют базовые потребности для существования: вода, газ, свет и т.д. Россия создала гуманитарную катастрофу и теперь город на пороге вспышки инфекционных заболеваний.
- В частности, в ВОЗ предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.
- За 3 месяца войны российские военные убили не менее 22 тысяч мариупольцев . Из - за угрозы эпидемиологической катастрофы до конца года в Мариуполе могут погибнуть еще 10 тысяч человек .
- Следует отметить, что точное количество погибших в Мариуполе неизвестно. В апреле близ города спутник зафиксировал три больших места предполагаемого массового захоронения.
- На территории Мариуполя до сих пор остается более 150 – 170 тысяч человек. Россия продолжает осуществлять принудительную депортацию украинцев . Также в планах кафиров, вероятно, сделать из Мариуполя военную базу .
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