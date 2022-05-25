Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сейчас в оккупированном россиянами городе остается 150 – 170 тысяч человек.

Обратите внимание "Город привидений": в Мариуполе могли погибнуть 22 тысячи человек

По словам Андрющенко, количество мариупольцев в городе резко уменьшается из-за смертности. Кроме того, депортацию оккупантами, которая сейчас активно набирает обороты.

Угроза эпидемиологической катастрофы

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация ухудшается каждый день. На это влияет повышение температуры, эксперименты российских кафиров с подачей воды, а также глобальное усложнение процесса перезахоронения людей, которых местные похоронили во дворах многоэтажек.

Все это делает эпидемиологическую ситуацию крайне критичной. Если сейчас ничего не изменится, то по нашим подсчетам, только из-за этих угроз потеряем еще 10 тысяч человек до конца года,

– заявил Андрющенко.

Он также добавил, что в оккупированном Мариуполе значительно повысилась смертность по естественным причинам. Кроме того, подчеркнул, что сейчас эвакуация жителей на подконтрольную украинским властям территорию – невозможна.

Как можно помочь

Он подчеркнул, что сейчас крайне необходимо внешнее вмешательство и давление на Россию из-за угроз эпидемий и экологической опасности. По его мнению, это может спасти тысячи людей.

Ситуация очень сложная. Мы теряем мариупольцев и можем потерять еще больше,

– заметил Андрющенко.

Андрющенко рассказал о критической эпидемиологической ситуации в Мариуполе: смотрите видео



Ситуация в Мариуполе: последние новости