Ціль окупантів – незрозуміла
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що так звана окупаційна влада у Херсоні разом з Росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому у зруйноване місто.
До речі Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України в Маріуполі
Окупанти встановлюють, де проживають маріупольці, які виїхали з блокадного міста, та планують повертати їх автобусами.
Встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення. Формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому,
– написав радник Вадима Бойченка.
Андрющенко закликав людей, щоб ті повідомляли рідним та близьким, які знайшли тимчасове укриття в Херсоні, про небезпеку.
"Краще на декілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози", – зазначив він.
Радник мера Маріуполя заявив, що наразі причина та мета таких дій російських окупантів – незрозумілі.
Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним,
– резюмував він.
Що російські окупанти роблять у Маріуполі
- Від початку повномасштабної війни збройні сили Росії бомбардували Маріуполь, завдаючи вкрай важких ударів по місту. За три місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців.
- Ще близько 150 – 170 тисяч людей залишаються у блокадному місті, де через відсутність води, за прогнозами ВООЗ, можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
- Довкола Маріуполя, як свідчать кадри супутника, розташовано щонайменше три місця масових поховань. Українські захисники розповідали, що там може бути поховано до 10 тисяч людей.
- Українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти свої життя. 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських військових.
- У Маріуполі окупанти розпочали фактичну анексію, адже роздають російські паспорти місцевому населенню. Також війська агресора продовжують депортувати українців. За одну добу через фільтраційні табори пройшло понад 300 маріупольців.
- Окупаційна влада проводить заходи з пропаганди в Маріуполі та навіть продовжила навчальний процес до 1 вересня. Основна мета такого кроку від загарбників – підготовка до навчального року за російською програмою.
- Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. Цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з Маріуполя військову базу.
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