Однак самі містяни не погоджуються на те, щоб розбирати завали та тіла. Разом з тим, життя маріупольців, які зараз залишились у місті – нестерпне. Про це 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Жахи окупованого Маріуполя

Він розповів, як зараз виглядає життя маріупольця.

Це черги за питною водою, потім черги за "гуманітарною допомогою".

Або ж треба знайти щось, що можна виміняти на їжу у торговців, які заїжджають безпосередньо з Росії або з тимчасово окупованих територій Донецької області.

Потім спроби приготувати цю їжу на вулиці.

Так минає день за днем. Ми розуміємо, що люди просто виживають. Назвати це життям неможливо,

– заявив Андрющенко.

Він також назвав це середньовіччям, у якому опинилось місто, яке ще три місяці тому було сучасним та європейським.

Довідка. Ще приблизно 150 – 170 тисяч людей залишаються у заблокованому місті. Через відсутність води та санітарії, за прогнозами ВООЗ, можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Як живе Маріуполь під окупацією росіян

Ще від початку повномасштабної війни росіяни безперервно бомбардували Маріуполь. Лише за три місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців.

Довкола Маріуполя розташовано щонайменше три місця масових поховань. Українські захисники розповідали, що там може бути поховано до 10 тисяч людей. Про це свідчать кадри з супутника.

Після евакуації поранених українських військових з "Азовсталі", у Маріуполі окупанти розпочали фактичну анексію. Бойовики роздають російські паспорти місцевому населенню. Також війська агресора продовжують депортувати українців. За одну добу через "фільтраційні" табори проходить приблизно 300 маріупольців.

Також відомо, що окупаційна влада проводить заходи з пропаганди в місті. Російські окупанти навіть вирішили завезти так звану "гуманітарну допомогу" з території Росії. Однак навіть тут не обійшлося без цинічності. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім її продають в магазинах.

Тож припускають, що Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. Цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з Маріуполя військову базу.

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