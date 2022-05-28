Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що російські загарбники нарешті зрозуміли, що з водопостачанням до міста у них нічого не вийде.

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Маріуполь стає мобільним містом при Росії

Внаслідок кількамісячної атаки по Маріуполю зруйновані не лише будинки мешканців. Окупанти ще й понищили критичну інфраструктуру міста. А оскільки рівними руками загарбники не володіють, то відновити все те, що вони знищили, їм не вдалося.

Тож не спало нічого кращого на думку "місцевої влади", ніж скористатися тимчасовими рішеннями. На допомогу їм прийшли мобільні душові намети. Їх почали встановлювати по всьому місту.

Зауважимо, що ще якийсь місяць тому до Маріуполя російські військові привозили мобільний крематорій. І робили вони це для того, щоб замести сліди воєнних злочинів. Тепер же "мобільністю" іншого формату можуть скористатися ті, кому доводиться сидіти тижнями по підвалах.

Маріуполь стає найбільш мобільним містом при Росії: мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність Росії – нищення та мародерство,

– наголосив Андрющенко.

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Окупанти влаштовують маріупольцям квест на виживання

І хоч місто більше не обстрілюють, життя у ньому все одно нагадує пекло. Ми мовчимо про ту кількість руйнувань і трупів, яких досі витягають з-під завалів. Складним є життя для тих, хто залишився у місті.

Як зазначає Петро Андрющенко, з харчами у місті скрута. Тож необхідно спочатку вистояти чергу, щоб отримати питну воду. З її централізованим постачанням серйозні проблеми. Після цього необхідно піти по "гуманітарну допомогу". Не одяг, а харчі.

З "гуманітарною допомогою", до слова, не все так однозначно. У Міноборони зазначили, що її часом не роздають, а продають у магазинах. І робиться це з подачі "місцевої влади" А ще іноді продукти можна отримати від продавців, які приїжджають як з тимчасово окупованих територій Донецької області, так і з Росії. Їх містяни вимінюють на цінні речі, які в них залишилися.

Здобути воду та продукти – одна частина квесту. Тепер потрібно ще й приготувати собі їсти. Це, наголошує Андрющенко, доводиться робити просто неба. Там містяни розпалюють вогнища та намагаються бодай якось прогодувати себе та близьких.

Тим часом для замилювання ока окупанти влаштовують дітлахам з Маріуполя свята на кістках. Туди запрошують чудернацьких аніматорів у костюмах героїв, яких точно б заборонили у Росії. Ба більше, один із них ще й демонстрував перед дітьми Гітлерівське вітання. Нацисти привезли нацистів, щоб боротися з нацизмом? Даруйте, ми самі не можемо збагнути, що відбувається.

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