Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни влаштували у місті дитяче свято. Воно отримало назву "СкаZка V гостях".

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Дітей у Маріуполі розважають "зігуючі клоуни"

І мало того, що дітям влаштували справжнє свято на кістках. Для цього ще й запросили сумнівних аніматорів. Ось один із них вирішив скористатися Гітлерівським привітанням.

Зігуючі клоуни – гарна ілюстрація Росії. Без коментарів...,

– написав Андрющенко.



Аніматори у Маріуполі "зігували" під час свята / фото з телеграму Петра Андрющенка

Зауважимо, що свято влаштували для тих дітей, у кого ці самі окупанти забрали житло та мирне небо над головою. Після цього вони позбавили їх літніх канікул. Це аргументували тим, що необхідно провести деукраїнізацію, а також підготувати дітей до навчального року за російською програмою. Упродовж літа дітлахам Маріуполя товкмачитимуть також про велику російську літературу, подвиги країни-агресорки в історії.

Мешканці Маріуполя на грані виживання

Такі свята, на які запрошені сумнівні аніматори, потрібні для замилювання ока. Насправді ж місцеві мешканці вимушені буквально виживати. Життя маріупольців стало жахливим і нагадує справжній квест.

Спочатку потрібно вистояти чергу по питну воду, а після цього – "гуманітарну допомогу". Або ж їжу можна виміняти щось у торговців, які приїжджають до міста або з тимчасово окупованих територій Донецької області, або з самої Росії.

Але і це ще не все, адже їжу потрібно буде приготувати. І роблять містяни це просто неба. І таким, підкреслює Андрющенко, зараз є кожен день маріупольця.

Але і це ще не все. Виявляється, ту саму "гуманітарну допомогу" продають у магазинах. Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник. Таким чином "місцева влада" турбується про тих, хто залишився у місті. Тож не дивно, що часом мешканцям Маріуполя доводиться буквально віддавати останнє, щоб отримати бодай якісь харчі.

Тим часом у самому місті все ще небезпечно, хоч його й не обстрілюють. Російські загарбники упродовж кількох місяців били по Маріуполю з усієї можливої зброї. Не вся вона детонувала відразу. Так, на території школи №30 підірвався 12-річний хлопчик.

Він загинув через те, що снаряд "Града" здетонував. І невідомо, скільки ще таких історій буде, адже росіяни лише розгрібають завали, щоб приховувати моторошні вбивства. Про розмінування міста мови не йдеться.

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