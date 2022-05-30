Про це у своєму інстаграмі розповів сам власник ігрової консолі Олександр. Він опублікував скриншот, у якому можна побачити, як окупант просить від нього пароль.

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Без пароля з консолі мало зиску

Російський загарбник наголошує, що йому потрібний доступ до прихованих ігор. Тож він просить у справжнього власника приставки пароль від акаунту. Сам Олександр, ясна річ, відмовив військовому. Ба більше, він наразі не полишає спроб визначити, де саме перебуває мародер.

Задля справедливості зауважимо, що це не найбезглуздіша крадіжка окупантів. Якщо, звичайно ж, не враховувати той факт, що Sony припинила в Росії роботу свого фірмового магазину ігор й інших сервісів.

От радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов поділився приголомшливішими фактами. Виявляється, на Київщині російські військові цупили електричні чайники. Здавалося б, нічого екстраординарного, але ні. Вони залишали станції з живленням. Тож мусимо визнати, що в цьому випадку окупанти досягнули апогею своєї тупості.

Що ж стосується самої ситуації у Маріуполі, то вона з кожним днем стає все напруженішою. Мешканці, які залишилися у місті, стикаються з дефіцитом продовольства, відсутністю нормального водопостачання й перебоями в роботі іншої критичної інфраструктури. Ба більше, вони продовжують бачити всі ті жахіття, які принесли з собою російські війська.

Супермаркет перетворили на звалище трупів

Як розповів радник мера Маріуполя, супермаркет "Щирий кум" став справжнім трупозвалищем. Туди привозять тіла загиблих. Деяких з них вимило з могил біля будинків після спроби відновити водопостачання у місті. І найстрашніше те, що людей окупанти скидають на купу так, ніби мають справу зі сміттям.

Що стосується самого сміття, то з ним у місті все теж дуже погано. Воно лежить посеред міста величезними купами. Не виключають, що маріупольцям з часом почне загрожувати чума. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, ситуація в місті загострюється. А сприяють цьому неробоча каналізація, відсутність вивезення сміття, а також підвищення температури.

До слова, з водопостачанням у Маріуполі серйозні проблеми. Тож окупанти не придумали нічого кращого, ніж встановити мобільні душові намети. Як зазначив Петро Андрющенко, загарбники планують зробити місто найбільш мобільним при Росії. Адже раніше тут працювали ще й мобільні крематорії, а зараз ще й мобільні зомбімобілі.

Варте уваги – як зараз виглядає Маріуполь: дивіться відео