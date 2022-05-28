Детальніше описав наслідки російського контролю мер Маріуполя Вадим Бойченко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в національному телемарафоні.

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Може виникнути епідемія не тільки чуми

Російські окупаційні війська вже вбили більше людей, ніж нацисти за 2 роки окупації. Станом на 28 травня ця кількість цивільних, яких позбавили життя, становить понад 22 тисячі. Проте варто розуміти, що це лише приблизні цифри.

Через це в Маріуполі утворилося багато стихійних поховань. Тих, хто вижив, просто не випускають. Росіяни кажуть, що це нібито неправда, проте місто буквально заблоковане "фільтраційними таборами" на усіх виїздах.

Також загострюють ситуацію:

неробоча каналізація;

відсутність збору сміття;

потепління, яке йде із початком літа.

Наші лікарі повідомляють про ту небезпеку, яка може виникнути цього літа. Це спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Такі хвороби можуть забрати життя тисяч наших маріупольців,

– сказав мер міста.

Він сказав, що вся українська влада зараз закликає цивілізовану спільноту діяти. Мовиться про міжнародні місії – ООН, Червоного Хреста й багатьох інших. Їх просять зробити зелені коридори, адже тисячі жителів заблокованого міста благають про цей порятунок життя.

Розбирати сміття мають самі жителі міста

Також те, який вигляд має Маріуполь показав радник мера Петро Андрющенко. На оприлюдненому фото помітно, що там дійсно лежать гори сміття. Проте прибрати це все та повантажити його на вантажівку мають самі маріупольці.



Сміття на вулицях Маріуполя / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Водночас в "МЧС Росии" обмаль вантажівок. Через це вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід.

Розтікаючись по вулицях і забиваючи намертво ливневі решітки. Навіть малий дощ перетворю місто на річку, що розносить заразу навколо,

– розповів Андрющенко.

Він додав і фото черги за гуманітарною допомогою. Біля натовпу помітна відкрита криниця, куди якраз часто й потрапляє сміття з гірок. Однак люди змушені пити таку воду, щоб хоч вижити.



Жителі Маріуполя біля відкритого джерела води / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Росіяни, наче спеціально заражають жителів міста

Наразі окупаційна влада міста не може відновити водопостачання. Проте пропаганда Кремля висвітлює "душові намети", які нібито масово створюються для жителів.

Якраз ця "гарна картинка" може стати однією з причин масових епідемій. За даними мера, воду для душів беруть із річок. А токсичні речовини з масових поховань вже починають потрапляти у водойми через підземні води. Це ж стосується криниць, які стали єдиним джерелом питної води для багатьох тисяч людей.

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