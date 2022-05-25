Наприклад, окупанти крали лише верхню частину електрочайника без підставки з кабелем. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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"Можете оцінити рівень цих людей, які не знають, що таке електрочайник. Вони забирали його без підставки, адже навіть не знали, як ним користуватися", – розповів радник глави МВС.

За словами Смірнова, значну частину окупантів, які воюють проти України, налічують військові з найбідніших регіонів Росії. Участь у так званій "спецоперації" для них є шансом заробити.

Це стало однією з причин, чому в тимчасово окупованих українських містах та селах випадки мародерства з боку російських солдатів були звичним явищем.

Ми знаємо сотні історій про пральні машинки, електрочайники. Рівень цих людей та їхньої мотивації є нульовим. Я жодного разу не почув, від них, що вони тут справді когось "визволяють",

– розповів радник глави МВС.

Як зауважив Смірнов, ще до початку повномасштабної війни російські військові могли й справді думати, що їдуть в Україну когось "визволяти". Це було наслідком роботи безперервної пропаганди.

"Однак зараз у них (окупантів – 24 канал) цих сумнівів вже точно немає, як і немає жодної мотивації", – додав радник глави МВС.

Мародерство росіян в Україні: останні новини

Російські окупанти 18 травня пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Вони вкрали значну кількість техніки.

На Запоріжжі у Пологах росіяни на початку травня викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Банкомат був розміщений у магазині, який частково зруйнували під час обстрілу.

Окупанти пограбували будинок, де раніше проживав нардеп Роман Костенко. Причиною стала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли.

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти відкрили російський "супермаркет". Однак безліч товарів загарбники просто вкрали зі складу українського магазину й тепер заробляють на їхньому продажі.

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