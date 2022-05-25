К примеру, русские военные воровали только верхнюю часть электрочайника без подставки с кабелем. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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"Можете оценить уровень этих людей, не знающих, что такое электрочайник. Они забирали его без подставки, ведь даже не знали, как им пользоваться", – рассказал советник главы МВД.

По словам Смирнова, значительную часть воюющих против Украины оккупантов насчитывают военные из беднейших регионов России. Участие в так называемой "спецоперации" для них шанс заработать.

Это стало одной из причин, почему во временно оккупированных украинских городах и селах случаи мародерства со стороны русских солдат были обычным явлением.

Мы знаем сотни историй о стиральных машинках, электрочайниках. Уровень этих людей и их мотивации нулевой. Я ни разу не услышал, от них, что они здесь действительно кого-то "освобождают",

– рассказал советник главы МВД.

Как заметил Смирнов, еще до начала полномасштабной войны российские военные могли действительно думать, что едут в Украину кого-то "освобождать". Это явилось следствием работы непрерывной пропаганды.

"Однако сейчас у них (оккупантов – 24 канала) этих сомнений уж точно нет, как и нет никакой мотивации", – добавил советник главы МВД.

Мародерство россиян в Украине: последние новости

Российские оккупанты 18 мая ограбили помещение Госпотребслужбы в Херсонской области. Они украли большое количество техники.

На Запорожье в Родах россияне в начале мая похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен. Он был размещен в магазине, который был частично разрушен при обстреле.

Оккупанты ограбили дом , где раньше проживал нардеп Роман Костенко. Причиной стала его форма полковника СБУ, которую они обнаружили.

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье оккупанты открыли российский "супермаркет" . Однако множество товаров захватчики просто украли из состава украинского магазина и теперь зарабатывают на их продаже.

Советник главы МВД рассказал о мародерстве оккупантов на Киевщине: смотрите видео