Такую информацию сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский на своей странице в фейсбуке. Грабеж, истязание, изнасилование и убийство – вот основные правила ведения войн у россиян. У них нет никакого достоинства, сознания и понимания окружающей ситуации. Российские военнослужащие без раздумий выполняют преступные приказы руководства, или же еще хуже сами принимают решение совершать зверства и мародерства.
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Орки разграбили помещение Госпотребслужбы Херсонской области. Они увезли все, что могло иметь какую-то материальную ценность. Это основа методики их "освободительной" кампании. Армия, борющаяся с ноутбуками и принтерами государственных учреждений,
– написал Юрий Соболевский.
Он подчеркнул, что сейчас оккупанты создали такие условия, когда на рынках почти нет контроля качества пищевых продуктов. А это чревато очередным риском для населения Херсонщины.
"Друзья, внимательно осматривайте, что покупаете, обращайте внимание на срок годности продукта, не рискуйте добавлять кишечную инфекцию на все другие "радости" жизни в оккупации", – обратился к жителям оккупированного региона Соболевский.
Случаи мародерства российскими военными на территории Украины: последние новости
- 18 мая нардеп Роман Костенко рассказал, что россияне разграбили дом, где он раньше проживал. Причиной этому была его форма полковника СБУ, которую они нашли. Вражеская армия забрала бронежилеты, амуницию и даже медали.
- Во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области захватчики разграбили местные заводы. Вывезли все станки, прессы в Россию.
- После разрушения украинского города Мариуполь, убийств более 20 тысяч жителей, оккупанты цинично грабят имущество людей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что местные отказываются сотрудничать с врагом, видимо, поэтому россияне и грабят их.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что наемники Кремля грабят гражданские, образовательные учреждения и больницы в оккупированном городе Кременная. Все награбленное вывозят в Россию. От рук захватчиков пострадал военный лицей и медицинский городок Кременной.
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