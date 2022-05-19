Такую информацию сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский на своей странице в фейсбуке. Грабеж, истязание, изнасилование и убийство – вот основные правила ведения войн у россиян. У них нет никакого достоинства, сознания и понимания окружающей ситуации. Российские военнослужащие без раздумий выполняют преступные приказы руководства, или же еще хуже сами принимают решение совершать зверства и мародерства.

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Орки разграбили помещение Госпотребслужбы Херсонской области. Они увезли все, что могло иметь какую-то материальную ценность. Это основа методики их "освободительной" кампании. Армия, борющаяся с ноутбуками и принтерами государственных учреждений,

– написал Юрий Соболевский.

Он подчеркнул, что сейчас оккупанты создали такие условия, когда на рынках почти нет контроля качества пищевых продуктов. А это чревато очередным риском для населения Херсонщины.

"Друзья, внимательно осматривайте, что покупаете, обращайте внимание на срок годности продукта, не рискуйте добавлять кишечную инфекцию на все другие "радости" жизни в оккупации", – обратился к жителям оккупированного региона Соболевский.

Случаи мародерства российскими военными на территории Украины: последние новости

18 мая нардеп Роман Костенко рассказал, что россияне разграбили дом, где он раньше проживал. Причиной этому была его форма полковника СБУ, которую они нашли. Вражеская армия забрала бронежилеты, амуницию и даже медали.

Во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области захватчики разграбили местные заводы. Вывезли все станки, прессы в Россию.

После разрушения украинского города Мариуполь, убийств более 20 тысяч жителей, оккупанты цинично грабят имущество людей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что местные отказываются сотрудничать с врагом, видимо, поэтому россияне и грабят их.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что наемники Кремля грабят гражданские, образовательные учреждения и больницы в оккупированном городе Кременная. Все награбленное вывозят в Россию. От рук захватчиков пострадал военный лицей и медицинский городок Кременной.

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