Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал. Он отметил, что россияне начали собирать в библиотеке списки людей.

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Оккупанты собирают реестр местных жителей

Они (оккупанты – 24 канал) прикрываются благими намерениями, якобы потому, что в городе 80% – безработные, они собирают анкетные данные, чтобы помочь с работой. Однако мы четко понимаем, что таким образом они пытаются восстановить реестр для какого-нибудь "референдума",

– объяснил Федоров.

Также россияне продолжают грабить мелитопольские заводы. 14 мая они добрались до единственного госпредприятия на территории Мелитополя – это "Гидромаш". Завод не работал долгие годы, однако была сохранена вся материально-техническая база.

Россияне грабят мелитопольские заводы

Были сохранены все станки, все печати – все необходимое, чтобы возобновлять производство. Но россияне начали разграблять этот завод и вывозить все,

– добавил городской голова.

Такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей: из него сразу вывезли всю мебель. Однако этот завод был известен тем, что работал и на оборону. Поэтому сейчас оккупанты пытаются сделать так, чтобы завод обслуживал интересы России.

Это важно! Сопротивление мелитопольцев не становится меньше, подчеркнул Федоров. Протестные настроения против России среди местного населения растут.

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Какая ситуация в Мелитополе: последние новости

Оккупанты продолжают активно использовать авиабазу вблизи Мелитополя. Стратегические бомбардировщики россияне могут держать на своей территории, а вот вертолеты приходится оставлять на "ворованных" аэродромах.

Школьников захватчики хотят посадить за парты, чтобы учились по российской системе и исключительно на русском языке. Для этого уже нашли коллаборантов, которые пытаются все организовать.

В оккупированном городе россияне открыли и "свой" супермаркет. На его полках продают товары, которые украли из склада "АТБ".

Из Мелитополя желающих выехать на подконтрольную Украине территорию не выпускают. В квартиры местных жителей заселяют боевиков.

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