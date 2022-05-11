Россияне продолжают совершать преступления против мирных украинцев. Особую безнаказанность россияне испытывают на временно оккупированных территориях, где они находятся уже продолжительное время.

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Преступления россиян в Мелитополе

Как рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, во временно оккупированном городе россияне издеваются над гражданским населением. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Федоров сообщил, что незадолго до 9 мая российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь, блокада продолжается и сейчас. Люди не могут уехать из города ни централизованно, ни на частном транспорте. Рашисты никого не выпускают и на линии разграничения образовалась очередь из более 500 автомобилей, люди живут в автомобилях уже несколько дней. Также стало известно, что россияне поставили блокпосты даже в центре города и проводят проверки транспорта.

Они пошли еще дальше и ведут себя как НКВД. В квартиры украинцев, которым удалось уехать, они поселяют своих солдат и вообще непонятно кого. Также они устраивают голод, ведь забирают зерно из элеваторов и фермерских хозяйств. Рашисты ведут себя полностью как в советские времена,

– рассказал мэр Мелитополя.

Временно оккупированные территории: последние новости

На оккупированной Херсонщине российские солдаты не только пытают мирных людей – они этим хвастаются. Рашисты после издевательств над людьми снимают их на видео и заставляют заявлять о "сожалении" из-за смерти российских десантников. Видео с замученными украинцами они выставляют в сеть. Наши спецслужбы уже знают, что эти зверства совершают солдаты воинской части №65564.

Также стало известно, какую "гуманитарную помощь" оккупанты дают херсонцам: давно просроченные лекарства и тушенка 5-летней давности, есть которую способны разве что солдаты российской армии.

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