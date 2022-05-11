Росіяни продовжують коїти злочини проти мирних українців. Особливу безкарність росіяни відчувають на тимчасово окупованих територіях, де вони перебувають вже тривалий час.

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Злочини росіян у Мелітополі

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, в тимчасово окупованому місті росіяни знущаються з цивільного населення. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Федоров повідомив, що незадовго до 9 травня російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, блокада триває і зараз. Люди не можуть виїхати з міста ані централізовано, ані на приватному транспорті. Рашисти нікого не випускають і на лінії розмежування, утворилася черга з понад 500 автівок, люди живуть в автомобілях вже декілька днів. Також стало відомо про те, що росіяни поставили блокпости навіть в центрі міста та проводять перевірки транспорту.

Вони пішли ще далі та поводяться, як НКВС. У квартири українців, яким вдалося виїхати, вони поселяють своїх солдатів та взагалі незрозуміло кого. Також вони влаштовують голод, адже забирають зерно з елеваторів та фермерських господарств. Рашисти поводять себе повністю як в радянські часи,

– розповів мер Мелітополя.

Тимчасово окуповані території: останні новини

На окупованій Херсонщині російські солдати не лише катують мирних людей – вони цим хизуються. Рашисти після знущань з людей знімають їх на відео та змушують заявляти про "шкодування" через смерть російських десантників. Відео з закатованими українцями вони потім виставляють у мережу. Наші спецслужби вже знають, що ці звірства коять солдати військової частини №65564.

Також стало відомо, яку "гуманітарну допомогу" окупанти дають херсонцям: давно прострочені ліки та тушонка 5-річної давнини, їсти яку здатні хіба що солдати російської армії.

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