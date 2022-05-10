Російські окупанти у війні проти України порушили усі можливі правила та міжнародні закони. Для досягнення своїх злочинних цілей вони нещадно бомбили українські міста та "відзначилися" звірствами проти мирного населення, які у світі вже почали визнавати геноцидом.

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Гіперзвукова зброя у війні проти України

Як повідомили у Міністерств оборони США, за час війни проти України Росія використовувала гіперзвукову зброю від 10 до 12 разів. Чиновник наголосив, що наразі немає точного підрахунку, однак цей показник дуже близький до реальності.

Також США не називають конкретних дат та місць застосування гіперзвукової зброї у війні проти України, але навели як приклад влучання однієї з ракет типу "Кінжал" у будівлю на Західній Україні. Що стосується використання "Кінжалів" для нещодавнього обстрілу Одеси, то США наразі не можуть підтвердити цю інформацію.

У США також повідомляють про те, що не можуть пояснити причин використання гіперзвукових ракет у війні проти України. Здебільшого вони влучають у будівлі, розмір та значення яких, м'яко кажучи, не відповідають потужності цього виду зброї.

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Російські окупанти знову завдали удару по Миколаєву з "Ураганів". Повідомляється, що ворог використав касетні боєприпаси. Мішенню російських терористів стало мирне населення передмість.

Росіяни почали відверто показувати те, як катують людей на Херсонщині. Нелюди знущаються з мирних людей, а потім знімають відео з "каяттям" українців щодо ліквідованих російських десантників. Відомо, що терористи, які чинять катування мирних людей, є військовослужбовцями частини №65564. Україна знає про всіх росіян, які знущаються з українців, і обов'язково притягне їх до справедливого покарання.

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