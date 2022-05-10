Зокрема, ворожа російська армія востаннє використала "Урагани" – це реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє військова комендатура оборони міста.

Увага Обстріли окупантами Миколаївщини 9 травня: є загиблі, поранення отримали 15 людей

Миколаївщину знову обстрілюють

Так, в ніч на 10 травня 2022 року околиці місто Миколаїв обстріляли з "Ураганів". Ба більше, російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії.

Росіяни знову руйнують усе на своєму шляху

Ворожа зброя пошкодила цивільну інфраструктуру, яка навіть близько не схожа на "військові стратегічні об'єкти". Зокрема вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти.

Окрім того, пошкодили систему електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Увага! Наразі інформація про жертви не надходила.

Відомо лише, що обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області. Проте українські оборонці дають гідну відсіч, захищаючи наші землі, тож ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації.

Наслідки обстрілу російськими військами / Фото ОК "Південь"

Російські військові безперервно гатять по Миколаєву та області

У ніч проти 9 травня збройні сили Росії обстріляли відразу декілька районів Миколаєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що війська агресора навмисно здійснюють нічні обстріли.

Протягом цього дня через ворожі обстріли загинуло двоє людей. Загалом поранення на Миколаївщині отримали 15 людей.

Тоді як 8 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув 1 цивільний, а ще 3 людини зазнали поранень.

Важливо зауважити, що росіяни б'ють по Миколаївщині з різних типів озброєння. Окупанти гатять крилатими ракетами та "Смерчами" і не тільки.

Унаслідок обстрілу напередодні зруйнували водогін, через що Миколаїв з 12 квітня залишився без питної води.

Нещодавно водопостачання нарешті відновили, однак пити воду з кранів не рекомендують.

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