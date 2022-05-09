Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про нічні обстріли та їхні наслідки, передає 24 канал.

Є загиблі та поранені. Обстріляли багато районів. Цієї ночі було більше прильотів ніж зазвичай. Зараз ситуація стабільна, але вночі було дуже жарко,

– повідомив Кім.

Вночі ворог обстрілює квартали та позиції ЗСУ

Очільник області сказав, що впродовж минулого тижня ситуація на Миколаївщині була відносно спокійнішою і, на щастя, без жертв.

Були тільки поранені. Але сьогодні це, на жаль, не так. Тактика (Росії – 24 канал) не змінюється, вночі вони обстрілюють і квартали, і військові позиції для того, щоб підтримувати в нас відчуття війни. Мабуть, для цього вони це роблять,

– додав Кім.

Також він повідомив, що на Миколаївщині не було суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення.

Ситуація в прифронтовому Миколаєві

За словами Кіма, люди, які з інших міст та областей приїжджають до Миколаєва, відчувають, що місто – прифронтове через постійні обстріли. Адже ворог щоночі атакує саме житлові квартали, тому мешканці розуміють важливість повітряної тривоги та потребу ховатись в укриттях.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 7 травня на території Миколаївської області не припинялися ворожі ракетні удари та артилерійські й мінометні обстріли. Загалом 7 травня окупанти випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети. Окрім цього, вороги тричі атакували саме місто і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

7 травня внаслідок ворожих обстрілів у Корабельному районі Миколаєва виникло 3 пожежі.

Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків загорівся хвойний настил та очерет у Балабанівському лісовому урочищі. Пожежу на площі 3 000 квадратних метрів загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини, 2 ДПРЗ, а також відділення Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Обстріли Росії завдали шкоди також наземному та морському транспорту. Так, в Миколаєві згоріла яхта, човен та легковий автомобіль.

6 травня російські окупанти також атакували Миколаївську область. Силам ППО вдалося збити одну ракету, однак 4 – полетіли у залізничний міст, який вже був до того зруйнований.