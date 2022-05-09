Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Він наголосив, що є загроза потрапити в інфекційну лікарню в разі використання води з-під крана як питну.

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Поволі вода пішла в крани. Пити її не можна в жодному разі. Наразі йде промивка системи, це технічна вода. Ми повідомимо, коли можна буде її пити,

– зауважив Віталій Кім.

Нагадаємо, що раніше мер Миколаєва Ігор Сєнкевич повідомляв місцевим жителям, що 9 травня воду почнуть пускати по всьому місту. Він також наголошував на тому, що цю воду в жодному разі не можна пити чи використовувати у приготуванні їжі. Її можна застосувати лише для побутових потреб.

Зокрема, Первомайськводоканал нещодавно повідомив, що на головному водоводі Первомайська сталася аварія. Внаслідок того, тимчасово припинене водопостачання до мікрорайону Коротченко.

Там зауважили, що після виконання ремонтних робіт та відновлення водопостачання можливе короткострокове погіршення показників питної води – кольоровість та каламутність. Також підприємство приносить вибачення мешканцям за такі незручності.

Яка ситуація у Миколаївській області:

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