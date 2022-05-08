Такі цифри навів голова Миколаївської міської ради Ігор Сєнкєвіч. Дані підтвердили у ДСНС України у Миколаївській області. Відомство повідомило, що впродовж 7 травня вогнеборці загасили 6 пожеж.

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Пожежі у лісовому урочищі

Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків загорівся хвойний настил та очерет у Балабанівському лісовому урочищі. Пожежу на площі 3 000 квадратних метрів загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ, а також відділення Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Облдержадміністрація зазначає, що завдяки їхній роботі вдалося не допустити розповсюдження вогню на хвойні насадження.



У Миколаєві горів водний транспорт / Фото ДСНС

Пожежа у бібліотеці

Горіла покрівля бібліотеки, яка розміщена на першому поверсі дев'ятирівневого житлового будинку. Поруч постраждали балкони й скло вікон у двох квартирах на проспекті Корабелів.

Відомо, що пожежу площею 20 квадратних метрів загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.



Піротехніки вилучили боєприпаси / Фото ДСНС

Пожежа на вулиці Новобудівній

Обстріли Росії завдали шкоди також наземному та морському транспорту. Так, в Миколаєві згоріла яхта, човен та легковий автомобіль. Відділенням 5 ДПРЧ пожежу ліквідовано.

Водночас рятувальники 2, 3, 4, 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ та аварійно-рятувальної частини АРЗ СП надавали технічну воду мешканцям для побутових потреб. Загалом вдалося доставити 78 тонн води.

Окрім цього, повідомляється, що піротехніки вилучили 2 боєприпаси.

Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами та "Смерчами"

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 7 травня на території області не припинялися ворожі ракетні удари та артилерійські й мінометні обстріли.

Загалом загарбники випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети. Окрім цього, вороги тричі атакували Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Коротко про ситуацію на Миколаївщині

Росіяни зруйнували місцевий водогін, тож жителі Миколаєва наразі не мають доступу до води.

Сєнкевич розповів, що 6 травня у Миколаєві почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Перед цим вона проходить процес очищення. Мер додав, що до вечора 8 травня вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.

7 травня окупанти обстріляли Вознесенський район. Районна військова адміністрація повідомила, що під час повітряної тривоги було чутно 4 вибухи.

Згодом виявилося, що під обстріли потрапила філія Миколаївобленерго. Під час обстрілу там перебували понад 20 працівників.

Інформація про вибухи у Миколаєві з'явилася і вночі. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

Важливо – ранкове зведення Генштабу за 8 травня: дивіться відео