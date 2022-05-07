Наразі немає деталей про обстріл. Проте є інформація, що вибухи чутно у різних районах міста.

До теми У Миколаєві був приліт, але не в населений район, – Сєнкевич

Росіяни впродовж цієї доби не прерше атакують Миколаївщину. За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, окупанти атакували також приблизно о 17:45. Він зазначив, що у місті шукають, куди саме влучила ракета.

Ще один обстріл

Росіян сьогодні також обстріляли об'єкти критичної інфраструктури. Мовиться про офісне приміщення Миколаївобленерго. На момент атаки там перебувало 20 працівників. Вони залишились неушкодженими, але руйнувань зазнала будівля. У відомстві зазначили, що у Миколаєві під час цього не було повітряної тривоги.

На жаль, протиповітряній обороні вдалось збити лише 1 ракету. Ще 4 полетіли в раніше зруйнований міст.