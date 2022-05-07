Деталі удару по Миколаєву

"Прильоти" по місту підтвердив в ефірі національного телемарафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Про це повідомляє 24 канал.

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Один з обстрілів трапився близько 17:45. Наразі нема інформації про те, куди саме прилетіла ворожа ракета.

Ми як слідопити шукаємо. Багато людей поїхали. Ми збираємо інформацію тишком, бо не можна її публікувати. Тому "прильот" був, але це не населений район, бо я би вже мав цю інформацію,

– пояснив Сєнкевич.

Ракета потрапила в будівлю "Миколаївобленерго", коли там були люди

Напередодні російська ракета потрапила в офісне приміщення "Миколаївобленерго". За даними підприємства, "приліт" трапився у той час, коли оголошення про повітряну тривогу не було. У приміщенні перебували понад 2 десятки працівників. На щастя, вони практично не постраждали.

Ракета пошкодила лише будівлю. Унаслідок удару вибило вікна та частково обвалилася стеля. За пів години після обстрілу працівники повернулися до роботи. Адже після попереднього обстрілу десятки тисяч споживачів залишилися без світла.

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