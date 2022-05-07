Детали удара по Николаеву
"Прилеты" по городу подтвердил в эфире национального телемарафона мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом сообщает 24 канал.
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Один из обстрелов произошел около 17:45. Пока нет информации о том, куда именно прилетела вражеская ракета.
Мы как следопыты ищем. Многие уехали. Мы собираем информацию исподтишка, потому что нельзя ее публиковать. Поэтому "прилет" был, но это не населенный район, потому что я бы уже имел эту информацию,
– объяснил Сенкевич.
Ракета попала в здание "Николаевоблэнерго", когда там были люди
Накануне российская ракета попала в офисное помещение "Николаевоблэнерго". По данным предприятия, "прилет" произошел в то время, когда объявления о воздушной тревоге не последовало. В помещении находились более 2-х десятков работников. К счастью, они практически не пострадали.
Ракета повредила только здание. В результате удара выбило окна и частично обвалился потолок. Через полчаса после обстрела работники вернулись к работе. Ведь после предварительного обстрела десятки тысяч потребителей остались без света.
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